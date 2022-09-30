حبس عاطل يتاجر فى الهيروين بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر حبس عاطل بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

البداية بتلقي قسم شرطة الشروق، معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام و4000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.