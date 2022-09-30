يبحث المسلمون يوم الجمعة عن دعاء الصباح و أدعية الفجر لأن يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله والتي يكون الدعاء فيها مستجابًا، ويزداد بحث المسلمون عن دعاء الصباح و أدعية الفجر.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي دعاء الصباح و أدعية الفجر اليوم الجمعة 30-9-2022.

دعاء الصباح اليوم

دعاء الصباح: “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته، سبحان الله خضوعاً لعظمته”.

دعاء الصباح: “اللهمَّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات الأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم يا قيوم السماوات والأرض”.

دعاء الصباح: “اللهم لا هاديَ لمن أضللت، ولا معطيَ لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهمَّ أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا تُرام، وأنت المجير فلا تُضام، وأنت على كل شيء قدير”.

أدعية الفجر اليوم

أدعية الفجر: “اللهمَّ لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازيني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهمَّ لا تحرمني وأنا أدعوك، اللهمَّ إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك. اللهمَّ لكَ أسلمتُ، وبكَ آمنتُ، وعليكَ توكلتُ، وبكَ خاصمتُ، وإليكَ حاكمتُ، فاغفر لي ما قدمتُ وما أخّرت، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وأنتَ المقدم وأنتَ المؤخر”.

أدعية الفجر: “لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليكَ توكلتُ، وأنتَ رب العرش العظيم، اللهمَّ آتِ نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين، اللهمَّ إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك ربي شقياً، وكن بي رؤوفاً رحيماً، ولا تضلني بعد أن هديتني، وكن لي عوناً ومعيناً، وحافظاً وناصراً”.

أدعية الفجر: “اللهمَّ استر عورتي واقبل عثرتي، واحفظني من بين يديَّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين. اللهمَّ إني أسألكَ الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء”.