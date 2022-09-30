تعرف على أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 30-9-2022

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم عند نفس الحدود السعرية التي كانت عندها أمس، وخاصة أسعار الدواجن البلدي التي ارتفعت منذ عدة أيام عند مستوى الـ50 جنيها واستقرت عندها، فيما شهدت أسعار الدواجن البيضاء استقرارا في السعر عند 30 جنيها لسعر الكيلو.

وتشهد أسعار الدواجن وسعر كرتونة البيض ارتفاعا في الأسعار منذ عدة أشهر بدأت في أبريل الماضي مع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه للمرة الأولى خلال العام الجاري أمام الدولار مع زيادة التضخم العالمي، ومعها ارتفعت أسعار أغلب السلع الغذائية التي تعتمد على الاستيراد، ومنها أسعار الدواجن، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف التي نستورد أغلبها من الخارج.

وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي، أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 30-9-2022 بالأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

وبلغت أسعار الدواجن البيضاء من 30.00 إلى 31.00 جنيها للكيلو، فيما وصلت أسعار الدواجن الساسو للكيلو من 39.00 إلى 40.00 جنيها، وبلغت أسعار الدواجن البلدي للكيلو من 51.00 إلى 52.00 جنيها، وبلغت أسعار الدواجن أمهات أبيض للكيلو من 23.00 إلى 24.00 جنيها.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 05.25 إلى 05.50 جنيه، كتكوت ساسو يوم 06.00 جنيهات 06.25 جنيه كتكوت بلدي عمر يوم 04.00 جنيهات 04.50 جنيه.

أسعار البط والرومي

بلغ سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه، وسعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 14.00 إلى 15.00 جنيها، وسعر كتكوت بط مولارد عمر يوم من 15.00 إلى 15.50 جنيه، وسعر لحم بط فرنساوي من 24.00 إلى 24.50 جنيه، وسعر بط مسكوفي من 47.00 الى 47.25 جنيه، وبلغ سعر بط مولارد من 31.00 إلى 32.50 جنيه.

وبلغ سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم من 16.50 إلى 17.00 جنيها، وسعر كتكوت رومي بوم عمر شهر من 16.00 إلى 16.50 جنيه، وكتكوت رومي برونزي عمر يوم من 16.50 إلى 17.00 جنيه، وسعر كتكوت رومي برونزي 500 وزن جرام عمر 45 يوما من 44.00 إلى 44.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 73.00 إلى 74.00 جنيها، وسعر كرتونة بيض أبيض من 68.00 إلى 69.00 جنيها، وسعر كرتونة البيض بلدي من 70.00 إلى 72.00 جنيها.