الجمعة 30 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 30-9-2022

الدواجن
الدواجن
ads

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم عند نفس الحدود السعرية التي كانت عندها أمس، وخاصة أسعار الدواجن البلدي التي ارتفعت منذ عدة أيام عند مستوى الـ50 جنيها واستقرت عندها، فيما شهدت أسعار الدواجن البيضاء استقرارا في السعر عند 30 جنيها لسعر الكيلو.

وتشهد أسعار الدواجن وسعر كرتونة البيض ارتفاعا في الأسعار منذ عدة أشهر بدأت في أبريل الماضي مع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه للمرة الأولى خلال العام الجاري أمام الدولار مع زيادة التضخم العالمي، ومعها ارتفعت أسعار أغلب السلع الغذائية التي تعتمد على الاستيراد، ومنها أسعار الدواجن، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف التي نستورد أغلبها من الخارج.

وزير الزراعة يسلم مبعوثي 23 دولة شهادات التدريب في مجالي الدواجن والأسماك

وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي، أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 30-9-2022 بالأسواق.

أسعار الدواجن اليوم 

وبلغت أسعار الدواجن البيضاء من  30.00 إلى  31.00 جنيها للكيلو، فيما وصلت أسعار الدواجن الساسو للكيلو من  39.00 إلى 40.00 جنيها، وبلغت أسعار الدواجن البلدي للكيلو من 51.00 إلى 52.00 جنيها، وبلغت أسعار الدواجن أمهات أبيض للكيلو من 23.00 إلى 24.00 جنيها.

txt

​ارتفاع أسعار البترول.. وخام برنت يـسجل 88.49 دولار

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 05.25 إلى 05.50 جنيه، كتكوت ساسو يوم 06.00 جنيهات 06.25 جنيه كتكوت بلدي عمر يوم 04.00 جنيهات 04.50 جنيه.

أسعار البط والرومي 

بلغ سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه، وسعر  كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من  14.00 إلى 15.00 جنيها، وسعر كتكوت بط مولارد عمر يوم من 15.00 إلى 15.50 جنيه، وسعر لحم بط فرنساوي من  24.00 إلى 24.50 جنيه، وسعر بط مسكوفي من 47.00 الى 47.25 جنيه، وبلغ سعر بط مولارد من  31.00 إلى 32.50 جنيه.

الزان بـ 13777 جنيها.. أسعار الأخشاب في السوق المصري

وبلغ سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم من 16.50 إلى 17.00 جنيها، وسعر كتكوت رومي بوم عمر شهر من  16.00 إلى 16.50 جنيه، وكتكوت رومي برونزي عمر يوم من 16.50 إلى 17.00 جنيه، وسعر كتكوت رومي برونزي 500 وزن  جرام عمر 45 يوما من 44.00 إلى 44.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض 

بلغ سعر كرتونة  البيض الأحمر بين 73.00 إلى 74.00 جنيها، وسعر كرتونة  بيض أبيض من 68.00 إلى  69.00 جنيها، وسعر كرتونة البيض بلدي من 70.00 إلى 72.00 جنيها.

اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم سعر كرتونة البيض أسعار البط والرومي أسعار الأعلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5.6 درجة يهز ميانمار

تعرف على أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 30-9-2022

أكاديمى: إجراء 5300 عملية زراعة كبد فى مصر

مَن هو البرازيلي  مارسينهو صفقة الأهلي المحتملة؟ (فيديو)

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

سر عشق الهولنديين للبطاطس (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

محمد عبدالعزيز

أين اختفت مذكرات «سعيد» وجائزته؟

بسنت حسن

هى فوضى

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

خالد عكاشة

الألعاب الخشنة تطال خطوط الغاز الروسية

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟