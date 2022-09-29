حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر والمساكن بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة مكتب توريدات مواد غذائية وأجهزة كمبيوتر من داخله بمنطقة الظاهر.

كان قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من صاحب وشريك مكتب توريدات مواد غذائية، كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 4 أجهزة كمبيوتر من داخل الشركة ملكه.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما «مفتاح مصطنع»، وبمواجهتهما اعترفا بتخصص نشاطهما الإجرامي فى السرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة 2 هاتف محمول- سلسلة ذهب- مبلغ مالى من داخل مسكن «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة».

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها فى الواقعتين، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، كما أمكن ضبط عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل لبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.