الخميس 29 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعصابة سرقة فى السلام

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة قسم شرطة السلام.

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من مواطن يفيد بتعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين خلال تواجده بالشارع محل عمله دائرة القسم.

وأضاف المجني عليه أنه فوجئ بأشخاص يشهرون السلاح في وجهه واستولوا منه على  مبلغ مالي وهو راتبه وهاتف محمول.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المواطنين بالإكراه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك تحت تهديد السلاح.

محكمة جنايات شمال القاهرة تشكيل عصابي السجن المشدد سرقة تحت تهديد السلاح السلام

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