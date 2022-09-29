الخميس 29 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء الصباح اليوم الخميس 29-9-2022

دعاء الصباح
دعاء الصباح
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يبحث المسلمون عن دعاء الصباح وأدعية الفجر لترديدها في هذه الأوقات التي تعد من أفضل أوقات إجابة الدعاء حسب النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن فضل دعاء الصباح وأدعية الفجر نظرًا لأنها من الأوقات المباركة.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي لقرائها دعاء الصباح و أدعية الفجر 29-9-2022 .

 

دعاء الصباح

 

دعاء الصباح  (اللهمَّ بعلْمِك الغيبِ، وقدْرتِك على الخلقِ، أحْيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمْتَ الوفاةَ خيرًا لي، اللهمَّ وأسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ، وأسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضبِ، وأسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُك نعيمًا لا ينفدُ وأسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطعُ، وأسألُك الرضا بالقضاءِ، وأسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموتِ، وأسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك، والشوقَ إلى لقائِك، في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ، ولا فتنةٍ مضلَّةٍ اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ، واجعلْنا هداةً مُهتدينَ).

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دعاء الصباح  (اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ ،وأعوذُ بكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا).

 

دعاء الصباح   (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا)،  (يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ).

 

أدعية الفجر 

أدعية الفجر  (اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي).

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أدعية الفجر :  ربّ إني استودعتك أدعيةً فاضَ بها قلبي فاستجبها لي يا كريم، اللهمَّ بشّرني بما يفرحني وأنت خير المبشّرين. اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةٌ لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم، اللهمَّ حَبِّب خَير خلقِك فينا، ومن حوضِ نبيك اسقِنا، وفي جنتِكَ آوِنا، وبرحمتِكَ احتوِنا، وأمنيتنا أعطِنا، وبفضلِكَ أغنِنا، ولطاعتِكَ اهدنا، ومن عذابِ النارِ احمِنا، ومن شرِ كُلِ حاسدٍ اكفِنا. اللهمَّ إني أستودعك قلبي فلا‌ تجعل فيه أحداً غيرك، وأستودعك (لا‌ إله إلا‌ الله)، فلقِنّي إياها عند الموت، وأستودعك نفسي فلا‌ تجعلني أخطو خطوة إلّا‌ في مَرضاتك.

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الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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