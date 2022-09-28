الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع صاحب محل متهم باحتكار سلع غذائية فى الجيزة

متهم
متهم
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تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع مالك مخزن بدون ترخيص، بحوزته كميات كبيرة من السلع الغذائية قبل بيعها في السوق السوداء بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة في منطقة الجيزة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام المدير المسئول عن مالك مخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بجمع وحيازة تجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته 14 طنا "سكر تموينى مدعم" معبأ داخل شكائر مدون عليها علامات تجارية مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه، لإعادة تعبئته دخل عبوات سكر حر بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر، وضبط 1٫600 طن "سكر تموينى مدعم" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة الجيزة مالك مخزن بدون ترخيص السلع الغذائية السوق السوداء

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وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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