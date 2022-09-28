حقيقة القبض على مالك صيدليات «العزبى» (التفاصيل الكاملة)

تداول عدد من المواقع الإخبارية أخبارًا تفيد بإلقاء أجهزة الأمن القبض على أحمد العزبي، رجل الأعمال الشهير، وصاحب سلسلة صيدليات «العزبي»، في منطقة التجمع الخامس، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.

وأوضحت أن «العزبي»، صاحب الـ72 عامًا، يخضع حاليًا للتحقيق أمام النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.

تكذيب الخبر

من جانبها، نشرت صفحة صيدليات العزبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا تنفي من خلاله صحة هذه الأخبار، وأهابت بوسائل الإعلام تحري الدقة، مؤكدة أن الدكتور أحمد العزبي يمارس عمله بحرية تامة.



يذكر أن صدر حكم قضائي من محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، بشطب صاحب سلسلة صيدليات «العزبي» من النقابة العامة للصيادلة ومنعه من مزاولة المهنة، كما أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا بعدم قبول طعنه على قرار شطبه من سجلات الصيادلة.

وأصدرت كذلك مفوضي مجلس الدولة تقريرًا تؤيد فيه قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيًا، استنادًا إلى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية مع وقف 14 صيدلانيًا لمدة سنة اتهموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية، ببيع أسمائهم التجارية له وكذا تمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة، وهو ما يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

أول تعليق للعزبي

وفي ذات السياق، علّق الدكتور أحمد العزبي صاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة على هذه الأحكام الصادرة ضده بأنها أحكام «غير ملزمة».

وتابع في تصريحات له، أن المنازعات القضائية التي تعرضت لها شركاته جاءت بسبب ارتباك طبيعى لأعمالها نتيجة ما تمر به الأسواق، لافتًا إلى أن الارتباك الذي حدث بسبب ظروف السوق نتجت عنه منازعات عادية.