الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مكتب تنسيق الجامعات» يعلق على الشكاوى المتداولة لطلاب الشهادة الأمريكية

التنسيق
التنسيق
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علق مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج تنسيق بعض طلاب الشهادة الأمريكية. 
وأوضح المكتب في بيان له، أنه حدث خطأ في عرض البيانات الخاصة بهؤلاء الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني، وتم إصلاحه فور اكتشافه.

وأضاف البيان، أنه تم إرسال رسالة نصية للطلاب، لإعادة طباعة الإخطار المبدئي للترشيح.

وتابع، فيما يتعلق بشكوى الطلاب وأولياء الأمور الخاصة بسحب ملفاتهم من الجامعات الأهلية والخاصة، ورفض بعض الجامعات إعادة ملفاتهم مرة أخرى، فقد تم التوجيه بحق هؤلاء الطلاب في إعادة ملفاتهم إلى ذات الجامعات الخاصة والأهلية، وترشيحهم على ذات الكليات التي كانوا مُرشحين لها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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