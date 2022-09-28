الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تُسجل 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 36 ألفًا و795 إصابة جديدة بكورونا في أرجاء البلاد، و48 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي، بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 22 مليونًا و395 ألفًا و282 حالة، فيما بلغ إجمالي الضحايا 177 ألفًا و24 وفاة.

وذكرت أنه تماثل للشفاء 21 ألفًا و763 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 21 مليونًا و758 ألفًا و885 حالات.

وأضافت أن إجمالي الفحوصات بلغ 246 مليونًا و438 ألفًا و376 فحصًا، بعدما تم إجراء 198 ألفًا و918 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت إيطاليا، أمس الثلاثاء، 44 ألفًا و875 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، و64 وفاة مرتبطة بالوباء، إضافة إلى 27 ألفًا و854 حالة تعافٍ.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في وقت سابق الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 616 مليونًا و158 ألفًا و813 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و539 ألفًا و943 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.

كما أوضحت أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و57 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ685 ألفًا و835 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفًا و584 وفاة.

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