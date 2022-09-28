النيابة تتحفظ على 3 أطنان لحوم فاسدة فى الجيزة

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كمية من اللحوم بلغت 3,5 طن، عثر عليها داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص، وجميعها منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

كانت قد تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط 3,5 طن "مقطعات لحوم – مصنعات لحوم – كبدة مجمدة" بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث الألوان والقوام والرائحة.

وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.