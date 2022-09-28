الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تتحفظ على 3 أطنان لحوم فاسدة فى الجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كمية من اللحوم بلغت 3,5 طن، عثر عليها داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص، وجميعها منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها. 

كانت قد تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط 3,5 طن "مقطعات لحوم – مصنعات لحوم – كبدة مجمدة" بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث الألوان والقوام والرائحة.

وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة التحفظ اللحوم 3,5 طن ثلاجة السلع الغذائية

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وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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