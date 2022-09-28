الأربعاء 28 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تويتر»: محللو إيلون ماسك لا يملكون أدلة عن نسبة الحسابات الزائفة

إيلون ماسك
إيلون ماسك
ads

قال محامو تويتر إن محللين استعان بخدماتهم إيلون ماسك لم ينجحوا في أن يثبتوا أن نسبة الحسابات المزيفة على الشبكة "أعلى بكثير" من تلك المعلنة من المنصة، وهي الحجة الرئيسية التي يستخدمها رئيس "تيسلا" لتبرير انسحابه من صفقة شراء تويتر.

وتداول الجانبان الثلاثاء في العناصر القضائية الواجب تقديمها خلال جلسة تمهيدية في الولايات المتحدة عبر خدمة "زوم"، قبل ثلاثة أسابيع من جلسة غير مسبوقة بشأن هذا العقد البالغة قيمته 44 مليار دولار.

وطالب محامو أثرى أثرياء العالم، مجددا بالحصول على بيانات أكثر بشأن الحسابات غير الأصلية أو الآلية، وعن طريقة احتساب عدد "المستخدمين الذين يمكن استقاء إيرادات منهم وأولئك النشطين يومياً".

وقال إيلون ماسك في رسالته المؤرخة في الثامن من يوليو التي أعلن فيها انسحابه من عقد الاستحواذ، إن نسبة الحسابات المزيفة تتخطى "بكثير" نسبة الـ5% التي قدّرتها تويتر.

تحليل البيانات

غير أن شركتين لتحليل البيانات استعان بهما الملياردير، هما "سيابرا" و"كاونتر أكشن"، قدّرتا نسبة هذه الحسابات بـ11% و5,3% على التوالي، وفق المحامي عن تويتر براد ويلسون.

وقال ويلسون "لا يدعم أي من هذه التقارير، وحتى من بعيد، ما قاله ماسك لتويتر والعالم أجمع في رسالته في الثامن من يوليو".

ومطلع يوليو، أطلقت المجموعة التي تتخذ مقرا لها في سان فرانسيسكو ملاحقات في حق إيلون ماسك لإرغامه على الالتزام بعقد الاستحواذ الموقع نهاية أبريل.

وحسب مجلس الإدارة، فإن ماسك يتذرع بمسألة الحسابات المزيفة للتملص من صفقة الاستحواذ على تويتر في ظل تراجع أسهم الشركة في البورصة خلال الأشهر الأخيرة.

وتقام المحاكمة في هذه القضية بين 17 و21 أكتوبر في محكمة متخصصة بولاية ديلاوير على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعيد تقديم إيلون ماسك دفوعه في جلسات مغلقة أرجئ موعدها إلى السادس والسابع من أكتوبر، وفق نص الاستدعاء الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

“تويتر إيلون ماسك الحسابات الزائفة نسبة الأدلة عدد المستخدمين صفقة شراء تويتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

45 دولارا.. انخفاض أسعار الذهب للأوقية وعيار 21 يفقد 26 جنيها

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كولر وعبدالحفيظ يخمدان «بركان سافيو»: الأهلى مختلف

من هنا.. خطوات استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

غناء محمد رمضان

ماجد حبته

ترتيبنا فى مؤشر الابتكار

عبد الرحيم طايع

موقف العالم فى أجواء الحرب

مدحت بشاى

صلاح بيصار.. الناقد الكشاف الفنان

د هند جاد

تحرير عقل أوزوريس.. من قهر إيزيس!

أحمد البنا

دعوة للاستماع

حسين دعسة

ابتزاز نووي أم تهديد استراتيجي.. اللعبة القاتلة!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (6)

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟