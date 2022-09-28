الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022 pdf الإعلان 16 وأسعارها

الإسكان
الإسكان
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يتصدر البحث عن كراسة شروط الإعلان السادس عشر للإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» 2022 pdf لمعرفة كافة التفاصيل عن إعلان شقق الاسكان الاجتماعي السادس عشر 16، والذي طرح ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي اعلن عنها من جانب صندوق التمويل العقاري في الفترة الأخيرة، ومن المفترض أن يبدأ التقديم لها في بداية أكتوبر المقبل. 

كراسة شروط سكن لكل المصريين الإعلان السادس عشر 

ويسعى الكثير من المواطنين للإطلاع على كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022 pdf من أجل معرفة شروط وتفاصيل الإعلان السادس عشر قبل بدء الحجز، والتسجيل على موقع التمويل العقاري.

وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، للحصول على وحدة سكنية بتسهلات خاصة.

ما هي شروط التقديم في شقق الإسكان الإعلان 16؟

وتبدأ خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي بشراء كراسة شروط سكن لكل المصريين التي يتواجد بها كافة الشروط والأسعار والمواعيد، وهي تعتبر عقد بين المواطن  والصندوق فيما قد كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعر كراسة الشروط والتي يأتي بسعر 200 جنيه مصري.

ويبدأ سداد مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي من يوم الأحد 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة فقط وذلك حتى يوم 2 أكتوبر حتى 27 أكتوبر لجميع المواطنين.​​​​​​​

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. أسعار وأماكن وحدات التسليم الفوري

سكن لكل المصريين 3.. أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022 (الإعلان 16)

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى

كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان الـ16.. سكن لكل المصريين 2022

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الإعلان 16

ويمكن أن يحجز المواطن وحدة سكنية في محافظات: الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة، فيما يكون الاستلام فوري، بينما في مدن أكتوبر الجديدة غرب المطار وجرزا القطوري العياط، ومدينة دمنهور يكون الاستلام خاال 18 شهرًا. 

كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022

وننشر لكم كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022 pdf ويمكن تحميلها من هـــــــــــنا  للاطلاع عليها ومعرفة كافة التفاصيل.

ويمكنكم شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022 من أجل حجز شقق الإسكان الإعلان 16 من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروحة بها الوحدات السكنية.

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إعلان الإسكان الاجتماعي الـ16.. أماكن الشقق وشروط التقديم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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