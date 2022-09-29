متلازمة القولون العصبي.. الأعراض والنصائح لتخفيف الآلام

تصيب متلازمة القولون العصبي «IBS» حوالي 15% من الأشخاص في المملكة المتحدة، لكن لا يتم تشخيص الحالة الشائعة بشكل كبير حيث يعتقد الخبراء أن حوالي 75 % من الناس غير مدركين أنهم مصابون بهذا المرض؛ لأن أعراض متلازمة القولون العصبي يمكن أن تكون غامضة ويمكن أن يتم الخلط بينها وبين حالات أخرى مثل الإجهاد الناتج عن عدم تحمل اللاكتوز.

ووفقًا لبحث جديد نشره موقع “health”، تجد أكثر من نصف النساء البريطانيات - (55 في المائة) - أن الحديث عن الانتفاخ وصحة الأمعاء العامة "أمرًا محرجًا"، ويشير هذا إلى أن العديد من النساء يمكن أن يتجنبن الذهاب إلى الطبيب العام لفحص الأعراض.

أعراض القولون العصبي

1- آلام في المعدة

أحد أكثر أعراض القولون العصبي شيوعًا وتأثيرًا هو ألم البطن المتكرر.

2. الانتفاخ

قال الخبير إن الانتفاخ المنتظم قد يكون علامة أخرى على أنك تعاني من القولون العصبي.

جدير بالذكر أن الانتفاخ العرضي أمر طبيعي تمامًا بالنسبة للمرأة، ولكن إذا أصبح أكثر انتظامًا وغير مريح بشكل متزايد، فإن الأمر يستحق طلب المشورة من طبيبك العام".

3. المرحاض

يجدر الانتباه إلى قد يشير تغير عادات الأمعاء إلى أعراض القولون العصبي.

4. التحكم

يمكن أن تظهر متلازمة القولون العصبي أيضًا من خلال عدم القدرة على التحكم عند الذهاب إلى المرحاض، وقد يشمل ذلك إما الحاجة إلى الإجهاد عند إخراج البراز، أو الشعور برغبة مفاجئة في الذهاب إلى المرحاض.

5. الأكل

إذا تفاقمت أي من الأعراض المذكورة أعلاه أو تفاقمت بعد تناول الطعام، فهذا مؤشر رئيسي على أنك قد تعاني من متلازمة القولون العصبي، هذا ينطبق بشكل خاص على الانتفاخ الفوري أو الرغبة المفاجئة في الاندفاع إلى المرحاض.

5 نصائح لتغيير النظام الغذائي

1. الترطيب

البقاء رطبًا هو مفتاح الحفاظ على أمعاء صحية، حيث قال الطبيب: "من المفاهيم الخاطئة الشائعة بين مرضى القولون العصبي أن تقليل تناول الماء سيمنع الانتفاخ".

ومن المهم معرفة أن عدم تناول كمية كافية من السوائل يمكن أن يؤدي إلى الإمساك والذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم أي انتفاخ قد تعاني منه.

2. المشروبات الغازية

من المهم التأكد من أنك تحافظ على رطوبتك بالسوائل المناسبة، وأوضحت الدكتورة سارة أن "المشروبات الغازية، على وجه الخصوص، يمكن أن تكون سببًا شائعًا للانتفاخ بسبب الغازات التي تحتويها، والتي يمكن أن تعلق بسهولة في الجهاز الهضمي".

وللمساعدة في تخفيف انتفاخ المعدة، حاول تقليل تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالماء أو المشروبات الثابتة بدلاً من ذلك.

3. الكافيين

يمكن أن يؤدي تناول الكافيين إلى تفاقم آلام المعدة والانتفاخ، بالإضافة إلى أنه يعمل كمحفز لتحريك الأمعاء، وخاصة لمن يعانون من القولون العصبي.

4. الأطعمة الكاملة

قالت الدكتورة سارة: "إذا كنت عرضة للإسهال، فحاول تقليل الألياف غير القابلة للذوبان"، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان الأرز والحبوب الكاملة والخبز والمعكرونة.

بدلاً من ذلك، إذا كانت مشكلتك تتعلق بالإمساك، فحاول زيادة تناولك لهذه الأطعمة فكل من الشوفان وبذور الكتان من المكونات الرائعة التي يجب البحث عنها.

5. البروبيوتيك

غذي أمعائك بالبروبيوتيك؛ البكتيريا النافعة التي تساعد على هضم الطعام دون إنتاج الغازات، وتجده في الزبادي، مخلل الملفوف، كلها مصادر جيدة ويسهل نسبيًا دمجها في نظامك الغذائي.