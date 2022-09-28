الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لسائق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر "الميثامفيتامين"، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد وهادي هائل هريدي بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا، مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته لفافتان من جوهر "الميثامفيتامين" كانت معدة للبيع.

بمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المؤبد مركز البلينا سائق

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وائل لطفي

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