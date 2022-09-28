محاكمة المتهم بسرقة هواتف المواطنين فى القاهرة

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة إحالة عاطل لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف. وكانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال استقلاله دراجة نارية وبحوزته عدد 2 هاتف محمول "مجهولا المصدر".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية قيادته، وأن الهاتفين المضبوطين من متحصلات واقعتى سرقة، كما أضاف بارتكابه وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وأقر بتصرفه فى باقى الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عملائه «سيئي النية» وأمكن ضبطهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، واتهموه بالسرقة وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.