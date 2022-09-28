إخلاء سبيل 4 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

قررت محكمة الجنايات المختصة إخلاء سبيل 4 متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

النيابة أسندت للمتهمين بالقضية، رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليًا ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.