الأمم المتحدة تؤكد تمسكها «بوحدة أراضى أوكرانيا» داخل حدودها المعترف بها

جددت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشئون السياسية اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن تأكيد الأمم المتحدة تمسكها "بوحدة أراضي أوكرانيا" ضمن "حدودها المعترف بها".

وقالت روزماري ديكارلو في بداية الاجتماع، قبل أن يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو "دعوني أكرر أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة تمامًا بسيادة أوكرانيا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، داخل حدودها المعترف بها دوليًا".

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية عن أن النتائج الأولية لاستفتاءات ضم أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسية كلية أو جزئية تظهر فوز الـ"نعم" وذلك بعد فرز أصوات مكاتب الاقتراع في روسيا، فيما جددت موسكو تهديداتها باستخدام السلاح النووي للدفاع عن هذه الأراضي.

وأفادت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس للأنباء الروسية أن اللجنة الانتخابية الروسية أكّدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات في مراكز التصويت في روسيا، فيما بدأ فرز الأصوات في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسية.

واعتبرت الخارجية الأوكرانية أن نتائج الاستفتاءات الروسية "لن تؤثّر" على تحركات الأوكرانيين على الجبهة.