الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ثعبان يقتل سيدة في مركز أطفيح بالجيزة

ثعبان
ثعبان
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تسببت لدغة من ثعبان في مقتل سيدة عقب إصابتها بحالة تسمم، اليوم الثلاثاء، في مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقامت سيارة إسعاف بنقل جثتها للمشرحة تحت تحفظ النيابة العامة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع سيدة نتيجة إصابتها بحالة تسمم في أطفيح، بإجراء التحريات تبين أن السيدة لدغها ثعبان داخل منزلها، وحاول زوجها إسعافها بنقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

النيابة العامة النيابة التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة ثعبان يقتل سيدة في مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة سيارة إسعاف

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