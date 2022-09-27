ثعبان يقتل سيدة في مركز أطفيح بالجيزة

تسببت لدغة من ثعبان في مقتل سيدة عقب إصابتها بحالة تسمم، اليوم الثلاثاء، في مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقامت سيارة إسعاف بنقل جثتها للمشرحة تحت تحفظ النيابة العامة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع سيدة نتيجة إصابتها بحالة تسمم في أطفيح، بإجراء التحريات تبين أن السيدة لدغها ثعبان داخل منزلها، وحاول زوجها إسعافها بنقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.