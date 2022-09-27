الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أيمن عاشور
أيمن عاشور
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أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د. السيد إبراهيم محمد قنديل، رئيسًا لجامعة حلوان.

• د. محمد سعد زغلول عبده، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• د. حسن محمد حسن إبراهيم، نائبًا لرئيس جامعة بورسعيد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د. رانيا عبده محمود الإمام، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة طنطا.

• د. أحمد محمد المتولي غنيم، عميدًا لكلية الطب جامعة طنطا.

• د. أماني إبراهيم الدسوقي محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة بورسعيد.

• د. هاني حلمي محمد السيد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.

• د. طارق محمد عبدالوهاب حمزة، عميدًا لكلية الآداب جامعة الفيوم.

• د. أمال السيد السيد شحاتة، عميدًا لكلية التمريض جامعة المنوفية.

• د. نهى عثمان عبداللطيف عزمي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.

• د. صفاء محمد عبدالرحمن يحيى، عميدًا لكلية التمريض جامعة المنيا.

• د. عصام الدين عبدالهادي عبداللطيف عبيد، عميدًا لكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي.

• د. غنى عبدالناصر علي محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة سوهاج.

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