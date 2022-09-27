المشدد 7 سنوات لتاجرى مخدرات بحدائق القبة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "و. ا- عاطل"، "س. م- عاطل" ضبط بحوزتهما الحشيش المخدر وأقراص الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى معلومات مفادها قيام شخصين لهما معلومات جنائية بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم وترويجها على عملائهم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم ضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر على 20 لفافة من جوهر الحشيش المخدر و25 قرصًا من الترامادول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازتهم بهدف الربح والاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم غير المشروعة والهاتف للاتصال بعملائهم، وتحرر المحضر اللازم.