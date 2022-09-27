الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص ينقّب عن الآثار في أسوان

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسوان لتنقيبه غير المشروع عن الآثار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم التنقيب والاعتداء على الآثار.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسوان بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بداخل مسكنه على حفر بعمق 4 أمتار ينتهي بسردابين، وكذا تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهته اعترف بقيامه بالحفر غير المشروع بقصد التنقيب عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التنقيب غير المشروع مكافحة جرائم التنقيب التعدى على الآثار حفر

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وائل لطفي

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