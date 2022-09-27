الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 3 متهمين بالكسب غير المشروع للجنايات

جريدة الدستور
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أحالت نيابة دمنهور فى البحيرة، اليوم الثلاثاء، إلى محكمة جنايات دمنهور؛ لاتهامهم بالكسب غير المشروع.

وتعود الواقعة في القضية رقم 26005 لسنة 2019 جنايات مركز دمنهور عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من قسم مكافحة جرائم العدوان على المال العام بقيام المتهمين بالاستيلاء على أموال شركة أدوية.

وكشفت تحريات ضباط قسم جرائم الأموال العامة، قيام كل من "خ.ع.م" مدير مبيعات بشركة صيادلة، و"ع.ع.م" مدير بشركة أدوية و"ع.ع.م" مدير منطقة بشركة توزيع أدوية، والأول بصفته عضوا بمجلس إدارة إحدي شركات المساهمة والثاني والثالث بصفتهما المديرين بها، بأن استولوا على دفاتر خزينة الشركة ومبلغ مالى قدره 17 مليون وسبعمائة ألف جنيه المودعة بالخزنة.

وكذلك بضائع قيمتها 42 مليون جنيه من مخازن الشركة، وكان ذلك حيلة بأن ادعوا للعاملين بالشركة تعطل نظام الشركة الإلكتروني، ومنحهم إجازة من العمل، واستحصلوا على رقم الخزينة السري من الأمين عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وعرضه علي النيابة لمباشرة التحقيقات التي قررت إحالتهم إلى محكمة دمنهور لمحاكمتهم بجلسة أكتوبر المقبل.

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