ياسيمن صبرى: «أنا عندى اكتفاء من جوايا ومش بدور إنى أشغل الناس»

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن كيفية تعاملها مع الشائعات التي تتعرض لها ما بين الحين والآخر.

وقالت ياسمين، ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: "أنا من ساعة ما اتشهرت واتعلمت طالما أنت إنسان مشهور فالناس مهتمة بأمورك في كل شيء، وهتكون مادة خام للشائعات، وأنا تقبلت هذه الأمور من بدري، وأتعامل معها دون رد فعل، لأن كل شىء له نهاية، واللي بيطول الشائعات هو الرد عليها".

وتابعت: "أنا شخصية عندي اكتفاء من جوايا، ومش بدور إني أشغل الناس، ولكنها بتبقى حاجة من عند ربنا".

وأَضافت: "أنا إنسانة واقعية أوي، ولما بتفرج على أعمالي ببقى عارفة مناطق الضعف والقوى في المشاهد اللي بقدمها، وأنا صريحة مع نفسي، وبحاول أتطور، وأنا مش منحازة لنفسي".