الإثنين 26 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا.. كونتي يثمن «النجاح الكبير» لحركة خمس نجوم في الانتخابات البرلمانية

جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
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وصف الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الاحد بـ"النجاح الكبير" للحركة.

ونالت حركة خمس نجوم، التي شهدت انشقاقات وتراجعا في شعبيتها في السنوات الأخيرة بعد فوزها في انتخابات 2018 التشريعية، نسبة 15.4% ما يجعلها الكيان السياسي الثالث في البرلمان الجديد، بعد الحزب الديمقراطي و(إخوة إيطاليا).

وقال رئيس الوزراء السابق الذي قاد حكومتين بزعامة الحركة في الدورة التشريعية المنتهية، في مؤتمر صحفي "لقد أرادوا خروجنا من الساحة السياسية، لكن نتيجة خمس نجوم هي نجاح يعيد إلينا إجماعًا كبيرًا".

وأضاف: "نهنئ قوى يمين الوسط. لقد حقق (إخوة إيطاليا) نصرا واضحا وأتمنى لجورجا ميلوني التمكن من أداء دور المسؤولية الذي ينتظرها"، حسبما أوردت وكالة "آكي" الإيطالية.

يشار إلى أن حزب "إخوة إيطاليا" (فراتيلي ديتاليا) نجح في انتخابات الأحد، وستتولى بذلك وللمرة الأولى في تاريخ البلاد امرأة هي جيورجيا ميلوني زعيمة الحزب رئاسة الحكومة الإيطالية.
وحسب النتائج الأولية التي باتت شبه نهائية فقد فاز التحالف اليميني بزعامة حزب إخوة إيطاليا الذي تقوده جيورجيا ميلوني وتعود جذوره إلى "الفاشية الجديدة" بغالبية الأصوات.

الأرقام

وتوضح النتائج الأولية للانتخابات التشريعيى، أن أحزاب التحالف اليميني الثلاثة، حصد فيها إخوة إيطاليا أعلى نسبة أصوات بنحو 24.6%، حل بعده حزب الرابطة بنسبة 8.5% بقيادة ماتيو سالفيني، وحزب فورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني حصد 8%، وبذلك يكون التحالف قد حصد أغلبية الأصوات بنسبة تقارب 43 بالمئة وهو ما يكفي لضمان السيطرة على مجلسي البرلمان.

وفق المركز الإيطالي للدراسات الانتخابية، فإن حزب إخوان إيطاليا والرابطة الشمالية سيكونان قد حصدا معا، أعلى نسبة من الأصوات التي سجلتها أحزاب اليمين المتطرف على الإطلاق في تاريخ أوربا الغربية منذ عام 1945 ولغاية اللحظة.

جوزيبي كونتي الإنتخابات التشريعية إيطاليا حركة خمس نجوم البرلمان الإيطالي الجديد

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