المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.ج.ا" عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة قسم أول سوهاج.



وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد، ومحمد سعد، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.



وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط قسم أول سوهاج، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من قطع الحشيش وزنت ٣٧٩ جراما كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.