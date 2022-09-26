تفاصيل إحالة مسئول بحي البساتين ومحامية في قضية فساد كبرى

أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، كلا من مديرة الإسكان بحي البساتين ومحاميه مالكة لمكتب سمسرة عقارات إلى الجنايات لتلقي وقبول رشاوي مالية لتحويل نشاط عقار سكنية إلى تجارية.

وشهد عضو الرقابة الإدارية بأنه على إثر تلقيه بلاغ الشاهدة الأولى؛ أجرى تحرياته التي أسفرت عن صحة هذا البلاغ، وأضاف أن ضمن ما تختص به المتهمة الأولى بصفتها مدير إدارة الإسكان بحي البساتين؛ التوقيع على نماذج التصالحات عن مخالفات المباني بنطاق الحي، وأن المتهمة الثانية تعمل مديرة مكتب سمسرة بمنطقة حي البساتين وتتولى إعداد الملفات الخاصة بالتصالح عن مخالفات البناء وتقديمها للحي ومتابعتها حتى استصدار نموذج ١٠ تصالحات الذي يفيد بنهائية التصالح.

واستصدر إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور الشاهدة الأولى والمتهمتين؛ وتنفيذا لهذا له تم تسجيل عدة محادثات هاتفية دارت ولقائين جمعهم بمكتب المتهمة الأولى بحي البساتين والذي أسفرت عن تحرياته بطلب المتهمة الأولى بوساطة عملها المتهمة الثانية مبلغ 100 ألف جنيهًا على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها بتوقيعها على نموذج التصالح الخاص بتمام استيفاء كافة المستندات الخاصة بالتصالح.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة الأولي بصفتها موظفة عمومية ـ مديرة الإسكان بحي البساتين - طلبت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت من المتهمة الثانية والتي تعمل محامية مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل اعتمادها "نموذج 5 تصالحات" اللازم للتصالح النهائي عن مخالفة تحويل النشاط السكني لتجاري بوحدات بالعقار رقم 5 بلوك 67 الشطر العاشر بمنطقة زهراء المعادي بحي البساتين.

كما أن المتهمة الثانية والتي تعمل محامية توسطت في تقديم رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها؛ بأن توسط في جريمة الرشوة - موضوع الاتهام الوارد بالبند (أولا) على النحو المبين بالتحقيقات.