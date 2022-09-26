فنانة كبيرة أصيبت بالزهايمر.. والدة سوسن بدر في سطور

تصدرت الفنانة سوسن بدر محركات البحث الشهيرة "جوجل"، بعد أن حلت ضيفة فى برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت سوسن بدر خلال الحلقة عن والدتها الفنانة آمال سالم قائلة: "تعلمت من والدتى المهنية فى العمل، وهى الفنانة آمال سالم وكانت من أخر أعمالها مسرحية ريا وسكينة، ومن بعد المسرحية أصيبت بالزهايمر".

وتابعت سوسن بدر: "والدتى جالها زهايمر من بدايات ريا وسكينة، ووقتها مكنش لسه المرض معروف فى مصر، وبدأنا نحس أن فيها حاجات بتتصرف تصرفات غريبة ولما سألنا، قالوا فى دكتور من بره موجود ممكن يكون عنده معلومة، وقعد واتكلم معاها وأخبرنا بمرض الزهايمر وقالنا المتعب فى المرض ده مش فى البداية، ولكن المتعب فى النهايات، وعاشت بيه من بداية مسرحية ريا وسكينة، وبطلت لانها كانت بدأت تنسى".

من هي الفنانة آمال سالم والدة الفنانة سوسن بدر التي عانت من زهايمر؟

- ولدت آمال سالم في 27 أكتوبر 1924.

- بدأت مسيرتها الفنية في عام 1954 بدور صغير في فيلم ”الجريمة والعقاب“، بطولة ماجدة وشكري سرحان.

- احترافها الحقيقي للفن بدأ في عام 1970 بمشاركتها في مسلسل ”على باب زويلة“، بطولة صفاء أبوالسعود، ومن إخراج نور الدمرداش.

- ظلت آمال سالم تقدم المسلسلات منذ ذلك الوقت وحتى أوائل الثمانينيات.

- من أشهر المسلسلات التي شاركت بها في تلك الفترة كانت: طوفان بلا نهاية، مبروك جالك ولد، الفتوحات الإسلامية.

- في عام 1983 جاءتها الفرصة للمشاركة بمسرحية ”ريا وسكينة“، حيث تألقت في دور ”الخالة أمونة“، زوج والد الفتاتين ”ريا وسكينة“، اللتان هربتا من منزلهما خوفاً من تزويجهما غصباً بمساعدة ”الخالة أمونة".

- شاركت آمال سالم في فيلم ”يا ما أنت كريم يا رب“، أمام فريد شوقي، ونور الشريف، لتشارك بعده في فيلم ”بحر الأوهام“، عام 1984، وهو الفيلم الذي جمعها بابنتها الممثلة الصاعدة في ذلك الوقت ”سوسن بدر“.

- توفت الفنانة ”آمال سالم“ في 12 مايو 2010.