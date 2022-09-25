الأحد 25 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لـ3 أكتوبر.. تأجيل نظر تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

حبس
حبس
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قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الأحد، تأجيل نظر أمر تجديد حبس عدد من  المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، لجلسة 3 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين.

وجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 333 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الانضمام لجماعة ارهابية أحكام القانون والدستور الدولة المصرية انضمام لجماعة ارهابية النيابة العامة تجديد حبس متهمين

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وائل لطفي

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