الأحد 25 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تحصل على منظومة دفاع جوى متطورة من الولايات المتحدة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
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قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في مقابلة أذيعت، اليوم الأحد، إن بلاده حصلت على نظام دفاع جوي متطور من الولايات المتحدة.
وهذا هو أول تأكيد لحصول أوكرانيا على منظومة (ناسامس) التي سعت كييف طويلا للحصول عليها والتي وافقت واشنطن على تقديمها لها في أواخر الشهر الماضي.
ووفقا لنص المقابلة باللغة الإنجليزية، قال زيلينسكي: "نحن نحتاج قطعا إلى أن تُظهر الولايات المتحدة زعامتها وأن تعطي أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي. أريد أن أشكر الرئيس (جو) بايدن على قرار إيجابي اتُخذ بالفعل".
ومضى قائلا: "لكن صدقوني، إنه ليس بكاف حتى لتغطية البنية التحتية المدنية، المدارس والمستشفيات والجامعات ومنازل الأوكرانيين".
ووجه زيلينسكي الشكر لبايدن أيضا على تسليم بلاده النظام الصاروخي هيمارس وغيره من راجمات الصواريخ المتعددة الفوهات التي تمكن أوكرانيا من التقدم في المناطق التي تحتلها القوات الروسية.
وشنت أوكرانيا هجمات مضادة هذا الشهر لتحرير أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة في إقليم خاركيف بشمال شرق البلاد. وحققت مكاسب ميدانية في جنوب البلاد أيضا.
وتصف روسيا توغلها المستمر منذ سبعة أشهر في أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" وتنفي استهداف المدنيين خلالها.

موسكو الولايات المتحدة روسيا أسلحة نووية أوكرانيا البرلمان الروسي

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