الأحد 25 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: بوتين لا يخادع فى تهديداته النووية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأخذ التهديدات النووية الروسية على محمل الجد ولا يعتقد
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخادع.

وأضاف زيلينسكي لقناة سي بي إس نيوز الأمريكية في مقابلة اليوم الأحد: "ربما بالأمس كانت خدعة. الآن، يمكن أن تكون حقيقة واقعة".

وتابع: "إنه يريد تخويف العالم بأسره. هذه هي الخطوات الأولى لابتزازه النووي. لا أعتقد أنه يخادع"، مشيرا إلى القصف الروسي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وتأتي تصريحات زيلينسكي في الوقت الذي تسارع فيه موسكو لإجراء استفتاءات في الأراضي الأوكرانية المحتلة بهدف جعلها جزءا من روسيا.

وقال بوتين في وقت سابق إن موسكو ستنظر إلى الهجمات الأوكرانية على هذه المناطق على أنها هجمات على الأراضي الروسية، وستستخدم كل الوسائل للدفاع عنها.

وأضاف بوتين يوم الأربعاء الماضي: "إذا تعرضت السلامة الإقليمية لبلادنا للتهديد، فسنستخدم بالتأكيد جميع الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا. هذه ليست خدعة"، معلنا حشد 300 ألف جندي احتياطي للمعركة في أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التهديدات النووية الروسية زيلينسكي القصف الروسى محطة زابوريجيا للطاقة النووية أوكرانيا

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وائل لطفي

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