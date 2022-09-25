المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات فى المطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلًا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار وترويج الأقراص المخدرة.

أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد الاتجار فيها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت خلال مرور ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا في المتهم وألقت قوات الأمن القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على جوهر مخدر وأقراص للترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال وسكين "مطواة".

وبمواجهته اعترف بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف الجوال للاتصال بعملائه والسكين للدفاع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد.