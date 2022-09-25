رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022.. وخطوات تسجيل شكوى

مشروع تكافل وكرامة من المشروعات التي يهتم بها المصريين بشكل كبير لا سيما الفئات الأقل دخلًا والمهمشة حيث يوفر لهم المصريين معاش ثابت يكفل عدد من الخدمات والسلع يساهم في معيشتهم في ظل الغلاء الشديد الذي نعاني منه حاليًا.

آلية الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة سبتمبر 2022

ويتصدر الاستعلام عن تكافل وكرامة محركات البحث خاصة بعدما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، آلية الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، وأتاحت للمستفيدين، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، أو فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي.

ميزات تكافل وكرامة 2022

ويهدف البرنامج لتقديم المساعدات المختلفة للأسر والسيدات والأفراد، خاصة من ذوي الإعاقة، التي تحتاجها بشكل مستمر لمواجهة أعباء الحياة اليومية.

وتقدم «الدستور» من خلال السطور التالية، طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي..

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022.. تسجيل شكوى

في إطار خدماتها المستمرة، طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، على النحو التالي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الدخول على رابط استعلام عن معاش تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

وبعدها مباشرة، يظهر أمام المستفيد، الحالة الخاصة بـ معاش تكافل وكرامة.

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، طرق تسجيل أي شكوى، خاصة في حالات إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة بدون أسباب واضحة، من خلال رابط تسجيل شكوى لمعاش تكافل وكرامة، وهو على نفس رابط الاستعلام عن المعاش، حيث يتم إدخال الرقم القومي ثم اختيار تسجيل شكوى.

خطوات تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة سبتمبر 2022

يدخل الشخص المستفيد من البرنامج بالرقم القومي، ثم الضغط على «تسجيل شكوى»، ثم يسجل البيانات المطلوب لمتابعة الشكوى:

اختيار المحافظة، والإدارة الاجتماعية و قسم الشرطة التابع له المستفيد.

يتم تحديد نوع الشكوى، وكتابة عنوان الإقامة.

كتابة رقم التليفون المحمول للمستفيد.

كتابة تفاصيل الشكوى.

الضغط على كلمة تسجيل.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الخطوات التي يمكن لمستفيدي تكافل وكرامة، من خلالها الاستعلام عن رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي ، وحصول ذوي الهمم والمسنين على الدعم، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وترغب العديد من الأسر المصرية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي، لذا يمكنكم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي أو الفيزا 2022

دخول المستفيد أو الشخص الراغب في الاستعلام عن تكافل وكرامة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط (هنـــــــــــــــا)