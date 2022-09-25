الأحد 25 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022.. وخطوات تسجيل شكوى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
ads

مشروع تكافل وكرامة من المشروعات التي يهتم بها المصريين بشكل كبير لا سيما الفئات الأقل دخلًا والمهمشة حيث يوفر لهم المصريين معاش ثابت يكفل عدد من الخدمات والسلع يساهم في معيشتهم في ظل الغلاء الشديد الذي نعاني منه حاليًا.

آلية الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة سبتمبر 2022

ويتصدر الاستعلام عن تكافل وكرامة محركات البحث خاصة بعدما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، آلية الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، وأتاحت للمستفيدين، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، أو فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي.

ميزات تكافل وكرامة 2022

ويهدف البرنامج لتقديم المساعدات المختلفة للأسر والسيدات والأفراد، خاصة من ذوي الإعاقة، التي تحتاجها بشكل مستمر لمواجهة أعباء الحياة اليومية.

رابط مفتوح.. تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومى للمرأة المتزوجة 2022

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 اليوم|الرابط والخطوات والشروط

بالاسم فقط.. رابط استعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة 2022

رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

وتقدم «الدستور» من خلال السطور التالية، طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي..

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022.. تسجيل شكوى

في إطار خدماتها المستمرة، طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، على النحو التالي:

  • الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  • الدخول على رابط استعلام عن معاش تكافل وكرامة.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام.
  • وبعدها مباشرة، يظهر أمام المستفيد، الحالة الخاصة بـ معاش تكافل وكرامة.

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، طرق تسجيل أي شكوى، خاصة في حالات إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة بدون أسباب واضحة، من خلال رابط تسجيل شكوى لمعاش تكافل وكرامة، وهو على نفس رابط الاستعلام عن المعاش، حيث يتم إدخال الرقم القومي ثم اختيار تسجيل شكوى.

خطوات تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة سبتمبر 2022

يدخل الشخص المستفيد من البرنامج بالرقم القومي، ثم الضغط على «تسجيل شكوى»، ثم يسجل البيانات المطلوب لمتابعة الشكوى:

  • اختيار المحافظة، والإدارة الاجتماعية و قسم الشرطة التابع له المستفيد.
  • يتم تحديد نوع الشكوى، وكتابة عنوان الإقامة.
  • كتابة رقم التليفون المحمول للمستفيد.
  • كتابة تفاصيل الشكوى.
  • الضغط على كلمة تسجيل.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الخطوات التي يمكن لمستفيدي تكافل وكرامة، من خلالها الاستعلام عن رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي ، وحصول ذوي الهمم والمسنين على الدعم، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وترغب العديد من الأسر المصرية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي، لذا يمكنكم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي أو الفيزا 2022

دخول المستفيد أو الشخص الراغب في الاستعلام عن تكافل وكرامة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط (هنـــــــــــــــا) 

  • قم باختيار أيقونة (الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة بالرقم القومي).
  • قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الجزء المخصص لذلك.
  • الضغط على أيقونة (زر) استعلام.
  • تظهر على الفور نتيجة الاستعلام للمواطن.
  • الأوراق المطلوبة للحصول على معاش وزارة التضامن الاجتماعي 2022
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لابد أن تكون سارية.
  • قسيمة الزواج وشهادة الميلاد للأطفال.
  • صورة من بطاقة التموين.
  • قيد مدرسي لجميع أطفال الأسرة.
تكافل تكافل وكرامة سبتمبر ميزات تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي الرقم القومى تكافل وكرامة سبتمبر 2022

مواد متعلقة

رابط مفتوح.. تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومى للمرأة المتزوجة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

حملة أخلاقنا

الأكثر قراءة

إزالة تمثال رمسيس الثانى المشوه من مطروح (فيديو)

بعد فشل انتقاله للأهلى.. مصطفى شلبى يثير الجدل من جديد حول وجهته المقبلة

«الدستور» تكشف مفاجأة فى صفقة سامسون مع الزمالك

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

«غرفة السياحة»: انتعاش بحركة الأسواق العربية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية

أسعار الأرز المصري اليوم 25- 9- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية «1»

جمال-أسعد

شنودة وسيد.. والمتاجرة بالطائفية

حسين دعسة

خطاب رئيس يترنح بالعنجهية ويقود صهيونية لا تحترم السلام

د.كريمة الحفناوى

قضايا التعليم الجامعى والحوار الوطنى

ماجد حبته

محاولة ألمانية رسمية لإفشال جولة شولتس الخليجية!

علي سعدة

جمهوريتنا الجديدة ترفض القانون المعيب

د. منى حلمى

تنويعات متفلسفة مع بدايات الخريف

د.أحمد الخميسى

بوتين.. حديث عن مصر

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟

وزير الدفاع الإسرائيلى: عودة نتنياهو ستدفع تل أبيب نحو حافة الهاوية

إصابة إسرائيلى فى عملية طعن داخل ديمونا