الأحد 25 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 983 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

المرور
المرور
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات دون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 983 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 983 مخالفة مرورية، بينها 483 انتظارا خاطئا للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و416 مخالفة متنوعة، وضبط 8 سائقين دون رخصة قيادة، و6 آخرين يقودون دون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية دون رخص قيادة، وحجز 2 غير مرخصتين، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و61 تصالحا فوريا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3050 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 19 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 15 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1750 جنيها مصالحات.

الإدارة العامة لمرور القليوبية الدراجات النارية اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مرورية الطرق والمنافذ الرئيسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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