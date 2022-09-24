السبت 24 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 82 ألف قضية سرقة تيار كهربائى فى حملات أمنية موسعة

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط "82468" قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد "71,332,520" مليون جنيه.

وفي مجال قضايا النقل والمواصلات  تم ضبط 1693 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة" وضبط 2 تشكيل عصابي ، ضما 10 متهمين، لارتكابهم 2 واقعة "سرقة".

وفي مجال قضايا المصنفات تم ضبط 252 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالي : 153 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 93 قطعة أبرزها أجهزة حاسب آلي – "هارد ديسك"- أجهزة صوت – أجهزة "ريسيفر" – أجهزة "إنكودر"- وحدات معالجة مركزية – أجهزة دافع إشارة – طبق إرسال قنوات – أجهزة "باور سبلاى" – أجهزة "راوتر" – أجهزة "سويتش"، وكذا ضبط 99 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 45000 تمثلت في كتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعي دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

شرطة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي النقل والمواصلات جرائم المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية

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