تفاصيل إحالة المتهم بخطف واغتصاب ملكة جمال مصر للمحاكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية المتهم بخطف الفائزة بملكة جمال اللطافة والأناقة العالمية من على الريد كاربت، وهي خطيبة أحد الإعلاميين ومقدم مهرجان شهير الإذاعة والتليفزيون، والاعتداء عليها إلى الجنايات.

وكشفت تفاصيل التحقيقات بالقضية، أن المتهم صاحب معرض مفروشات ومراتب وسمسار خطف بالتحايل المجني عليها "ن. ع" مضيفة طيران وملكة جمال مصر للطافة بأن أوهمها بانتظار أحد أصدقائها خطيبها والذي يعمل إعلاميا بإحدى القنوات ومقدم مهرجان شهير بالإذاعة والتليفزيون بمحل سكنه لحل الخلافات التي نشبت فيما بينهما، فأمنت له واستدرجها إلى مسكنه وما إن وصلا حتى اقتادها عنوة وأوصد بابها قاصدا من ذلك إبعادها عن أعين الناس، واحتجزها في ذلك المكان لعدة ساعات ولم يطلق سراحها إلا عقب ارتكابه جريمته.

وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي ذات الزمان والمكان أنه واقع المجني عليها بغير رضاها، بأنه وعقب اقتيادها إلى داخل مسكنه حسر عنها ملابسها كاشفا عورتها التي تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار، وجثم فوقها، وأقام معها علاقة غير شرعية، قاصدا إشباع رغباته الجنسية على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المعاقب عليه بالمادة 267/4 من قانون العقوبات.

حيث احتجز المجني عليها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بأن قيّد حريتها ومنعها من الخروج من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات، بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمين بالمادتين 280، 290/1،3.4 من قانون العقوبات.