مصرع شخص وإصابة 8 فى تصادم «ميكروباص» و«تريلا» على طريق الضبعة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل تريلا على الطريق الصحراوي «القاهرة-الضبعة» بدائرة مركز وادي النطرون.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصى وجار تحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل “تريلا” على الطريق الصحراوي القاهرة-الضبعة بالكيلو ٢١٨ اتجاه الضبعة ووجود متوفى ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والطوارئ وتم نقل المصابين المستشفى للعلاج.

تم رفع السيارتين من مكان الحادث وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.