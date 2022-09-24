مع اقتراب المولد النبوي الشريف.. ارتفاع أسعار السكر وعروض لخفضه

مع اقتراب حلول مناسبة المولد النبوي الشريف الذي يحل هذا العام في يوم السبت الثامن من شهر أكتوبر القادم، ومع الاستهلاك الكبير الذي شهدته محال بيع وتصنيع الحلوى لسلعة السكر استعدادًا لهذه المناسبة، شهد سعر السكرارتفاعًا ملحوظًا لدي تجار الجملة والتجزئة.

ولم تكن مناسبة المولد النبوي الشريف هي العامل الوحيد الذي تسبب في رفع سعر السلعة، ولكن كان لعدم استقرار الأسواق والبورصات العالمية، لاستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذا فيروس كورونا نصيبًا في التسبب في اضطراب سعر السكر.

14 ألف و250 جنيهًا بدلًأ من 14 ألف و200 جنيهًا

إذ بلغ سعر طن السكر الأبيض 14 ألف و250 جنيهًا، وذلك بعد أن كان يسجل 14 ألف و200 جنيهًا خلال تعاملات اليومين الماضيين، بزيادة قدرها 50 جنيهًا، وذلك لدى تجار الجملة، وشركات التعبئة.

أما سعر كيلو السكر للمستهلك يتراوح من 16 إلي 20 جنيهًا للمعبأ، ولكن وفي الوقت نفسه توجد بعض المحال التجارية الكبري التي تقوم بعمل تخفيضات على سعر كيلو السكر ليصل إلي المستهلك بـ15 جنيهًا فقط.

وزير التموين: مخزون مصر آمن

وكان قد أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن مخزون مصر من السلع الاستراتيجية آمن ويكفي لفترات زمنية كبيرة موضحًا أن الاكتفاء الذاتي ‏من السكر وصل الى 90%، ونستورد 400 ألف طن سكر سنويًا فقط.

وحسب تصريحات رئيس شركة الدلتا للسكر أحمد أبو اليزيد، مصر كانت تستورد سنويًا حوالي مليون طن من سلعة السكر، ومنذ 5 سنوات كان هناك قفزات سعرية به، بالإضافة إلى أن الكمية التي كانت تنتج لم تكن لتحقيق اكتفاء ذاتي يصل إلى نسبة 65% ، موضحًا أنه تم زراعة مساحة إضافية من محصول بنجر السكر تخطت 610 آلاف فدان، مقابل مساحة لا تتعدى 400 ألف فدان في السابق.

أما عن إجمالي استهلاك مصر من السكر فكانت قد أكدت وزارة التموين بالشهر الماضي أنه قد بلغ نحو 3.2 مليون طن، وحجم الإنتاج وصل إلى 2.8 مليون طن.