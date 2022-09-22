الخميس 22 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسماء ضحايا حادث محور 30 يونيو فى بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع حالة المصابين
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شهد محور 30 يونيو بمحافظة بورسعيد حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة أجرة، وذلك على طريق الحى الإماراتى، وتسبب في مصرع 2 وإصابة 22 آخرين.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، حيث وصل مستشفى السلام 7 مصابين نتيجة الحادث، هم أحمد محمد صلاح 20 عامًا، وأمانى محمد شلاطة 40 عامًا، وإيناس محمد شلاطة 47 عامًا، وتامر حسن صالح اشتباه ما بعد الارتجاج، ومنيرة السيد حامد 44 عامًا، ونجلاء حمدى محمد 20 عامًا تعانى من كدمات، ورنا حمدى محمد 10 سنوات.
ووصل مستشفى الزهور 15 مصابًا بينهم جثتان الأولي أمنية محمد محمد شلاطة 52 عامًا، والثانية أميرة أحمد حسين 20 عامًا جثة هامدة، والمصابين هم: أسماء محمد محمد شلاطة 20 عامًا، أمانى محمد شلاطة 42 عامًا، وإيناس محمد محمد شلاطة 42 عامًا، ويوسف محمد رزق 20 عامًا، وعبده السيد إبراهيم عياد 40 عامًا، وصلاح إسلام صلاح 6 سنوات، ونجوى نصر محمد 40 عامًا، وأحمد موسى عاشور 39 عامًا، وجودى إسلام صلاح عامين، وأحمد حسين العنانى 42 عامًا، وفريدة أحمد محمد 42 عامًا، ومحمود المغاورى محمد 45 عامًا، وجميع الحالات السابق ذكرها حالتها العامة مستقرة.
والخامس عشر مصاب مجهول الهوية نزيف بالمخ، وتم نقل حالة لمستشفى النساء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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