مصرع شخصين وإصابة ثالث داخل حفرة للتنقيب عن الآثار بسوهاج

لقي شخصان مصرعيهما عقب تعرضهما للاختناق، بينما أصيب ثالث أثناء تواجدهم داخل حفرة للتنقيب عن الآثار بعمق 13 مترًا تقريبًا بناحية نجع الدير بقرية أولاد يحيى دائرة مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، وتم استخراج الجثتين ونقلهما لمستشفى جرجا العام والمصاب لمستشفى دار السلام المركزي، وضبط مالك المنزل ومقاول الحفر وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة شخصين وإصابة ثالث داخل حفر للتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الواقعة وتم انتشال الجثتين والمصاب.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول بلاغ من المستشفى المركز يفيد بوصول مينا . م . ش 20 سنة طالب ويقيم الكشح وهاني . ع . م 42 سنة إلى المستشفى جثتين هامدتين وأيوب.ع.ج 24 سنة مصابًا بحالة اختناق.

تبين وجود حفرة بعمق ما يقرب من 13 مترًا تقرب بمنزل أحد الأشخاص بناحية نجع الدير التابعة لقرية أولاد يحي دائرة المركز والتي تبين استخراج الجثتين والمصاب من داخلها. تم التحفظ على المنزل وأدوات الحفر ومالك المنزل ومقاول الحفر وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.