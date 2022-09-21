الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مالك ثلاجة بدون ترخيص لحيازته سلع غذائية فاسدة بالجيزة

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس مالك ثلاجة بدون ترخيص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بحفظ سلع غذائية "مقطعات دواجن، مقطعات لحوم" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، تفيد  قيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش الثلاجة المشار إليها تم ضبط 3٫06 طن "مقطعات دواجن، مقطعات لحوم" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس مالك ثلاجة سلع غذائية مقطعات لحوم مقطعات دواجن

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وائل لطفي

قتلة الأحلام

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