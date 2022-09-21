ضبط  410 طرب حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسكندرية والإسماعيلية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط 410 طرب لمخدر الحشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتيِّ الإسكندرية والإسماعيلية بقيمة مالية بلغت قرابة 3 ملايين جنيه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي الإسماعيلية - الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديريتيِّ أمن (الإسماعيلية - الإسكندرية)، تم استهدافهم وأمكن ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتفي محمول).