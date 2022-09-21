الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط  410 طرب حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسكندرية والإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط  410 طرب لمخدر الحشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتيِّ الإسكندرية والإسماعيلية بقيمة مالية بلغت قرابة 3 ملايين جنيه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي الإسماعيلية - الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديريتيِّ أمن (الإسماعيلية - الإسكندرية)، تم استهدافهم وأمكن ضبط عنصرين إجراميين  حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتفي محمول).

المخدرات 410 طربه مخدر الحشيش عناصر إجرامية الإسكندرية الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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