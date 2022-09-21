الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص فى التزوير للجنايات

محكمة
محكمة
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أحالت النيابة العامة بالجيزة، تشكيل عصابي يقوده رجل أعمال و4 آخرين بينهم أمين حفظ محكمة شبرا الخيمة سابقًا للجنايات لاتهامهم بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض كبيرة بشارع الأهرام.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، عدا الأول (موظف سابق بمحكمة)، اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية "وهي مستندات الدعوى رقم 465 لسنة 1983 جزئي شبرا والحكم الصادر فيها بصحة نفاذ عقـد البيـع المـؤرخ لقطعـة الأرض الكائنة شـارع الأهـرام بـزعم ملكية المتهم الثاني لها"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مـع المجهـول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة، وسـاعدوه بأن أمـدوه بالبيانات اللازمة، فقـام ذلك المجهـول بإنشائها ومـلء بياناتها وذيلها بتوقيعات عزاها زورًا إلى الموظفين المختصين.

المتهمون وهم تشكيل عصابي اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخـر مجهـول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي "عقد البيع المؤرخ المشار إليه"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مـع المجهـول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمده بالبيانات اللازمـة فقـام ذلـك المجهـول بإنشائه ومـلء بياناتـه وزيلـه، بتوقيعـات نسبت زوراً لمورثـة مـلاك الأرض فتمـت الجريمـة بنـاء ذلـك الاتفـاق.

 كما أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً "موظف سابق بمحكمة" سيئ السمعة، ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهـو صـورة الحكم في الدعوى موضـوع الاتهام الأول حال تحريـره المختص بوظيفته، وكـان ذلـك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن نسـخها مـن الأصـل المصطنع واعتمدها بصفته المختص بتوقيـع مـفـاده صحتها وكونها مأخوذة مـن أصـل صـحيح خلافاً للحقيقـة، فمهرت بخاتم جهة عمله للاعتداد ببياناتها على هذا الأساس وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

النيابة العامة تشكيل عصابي رجل أعمال التزوير قطعة أرض شارع الأهرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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