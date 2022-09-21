الأربعاء 21 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر في مصر 2022.. مواعيد القبض

صرف مرتبات
صرف مرتبات
ads

يكثف البحث حاليًا عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، وذلك لاستعدادهم للعام الدراسي الجديد 2022-2023 الذي بدأ بالفعل في المدارس الدولية واللغات وباقي المدارس الحكومية والجامعات ينتظر أن تبدأ بها الدراسة في الأول من أكتوبر المقبل، من هنا ينتظر أولياء الأمور رواتب سبتمبر للاستعداد بشراء المستلزمات والأدوات المدرسية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر في مصر 2022

الجدير بالذكر أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر في مصر 2022 اقترب، خاصة بعد أن تخطينا منتصف الشهر الجارى، ووفقا للموعد الرسمي لصرف مرتبات سبتمبر 2022، سيبدأ اليوم الأربعاء الموافق 21 -9 -2022.

اليوم.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة وفقًا لجدول وزارة المالية

اليوم.. صرف مرتبات العاملين بقطاع البترول عن شهر سبتمبر 2022

غدًا.. صرف مرتبات العاملين بقطاع البترول عن شهر سبتمبر 2022

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 الرسمي الجديد في مصر لموظفي الحكومة والخاص.

جهات تصرف المرتبات اليوم الأربعاء 21 سبتمبر

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، و الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات صرف يوم الخميس 22 سبتمبر

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

جهات تصرف المرتبات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 25 و26 و27 سبتمبر

جميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2022

وجاري الأن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر الجاري، وغدًا سيتم  صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2022

من المقرر أن يتم صرف معاشات أكتوبر خلال اليوم الأول من الشهر المقبل 1-10-2022، على أن يتم وضع أموال المعاشات داخل الأماكن المخصصة للصرف.

جدول شرائح معاشات أكتوبر 2022

  • صاحب المعاش الذي يصرف 1000 جنيه يكون خلال يومى 1-2 أكتوبر.
  • صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من ألف جنيه حتى 2000 جنيه يكون خلال يومى 3- 4 أكتوبر.
  • صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 2000 جنيه يكون خلال يومى 5-6 أكتوبر.

لمزيد من الأخبار: 

رابط موقع تنسيق الأزهر| استعلم عن نتيجة الترشيح

رابط بوابة التنسيق الالكترونى 2022.. نتيجة تنسيق الازهر ادبي وعلمي

الخميس.. رئيس جامعة الأزهر يصدق على فتح باب تعديل الترشيح إلكترونيًّا

سبتمبر مصر مرتبات شهر سبتمبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر وعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 صرف الوزارات صرف مرتبات شهر سبتمبر مرتبات شهر سبتمبر 2022

مواد متعلقة

غدًا.. صرف مرتبات العاملين بقطاع البترول عن شهر سبتمبر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيادة المجموع الكلى للثانوية لـ450 درجة

رابط استعلام نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

متاحة الآن.. نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة 2022

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مصر آخر تحديث 21-9-2022

ظهرت.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس بنات وبنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم علي

البامية التى شوَّكت التطرف الإسلامى!

مدحت بشاى

فاطمة على.. والنقد الإبداعى

الحسين عبدالرازق

تعلموا الأدب مع الله!

أحمد البنا

خير جليس فى الزمان

إبراهيم داود

فى محبة خيرى شلبى

ماجد حبته

صناعة المفرقعات.. قفزة مصرية جديدة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (5)

أميرة عبد الكريم

السقوط من هاوية الابتزاز

صور

نجوم الفن فى عزاء زوجة خالد زكى

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟

خلف الكواليس.. هل تقف إسرائيل خلف تعثر مفاوضات الاتفاق النووي؟

مكتب رئيس وزراء إسرائيل: لابيد ناقش معاداة السامية مع جوتيريش