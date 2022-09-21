موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر في مصر 2022.. مواعيد القبض

يكثف البحث حاليًا عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، وذلك لاستعدادهم للعام الدراسي الجديد 2022-2023 الذي بدأ بالفعل في المدارس الدولية واللغات وباقي المدارس الحكومية والجامعات ينتظر أن تبدأ بها الدراسة في الأول من أكتوبر المقبل، من هنا ينتظر أولياء الأمور رواتب سبتمبر للاستعداد بشراء المستلزمات والأدوات المدرسية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر في مصر 2022

الجدير بالذكر أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر في مصر 2022 اقترب، خاصة بعد أن تخطينا منتصف الشهر الجارى، ووفقا للموعد الرسمي لصرف مرتبات سبتمبر 2022، سيبدأ اليوم الأربعاء الموافق 21 -9 -2022.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 الرسمي الجديد في مصر لموظفي الحكومة والخاص.

جهات تصرف المرتبات اليوم الأربعاء 21 سبتمبر

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، و الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات صرف يوم الخميس 22 سبتمبر

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

جهات تصرف المرتبات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 25 و26 و27 سبتمبر

جميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2022

وجاري الأن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر الجاري، وغدًا سيتم صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2022

من المقرر أن يتم صرف معاشات أكتوبر خلال اليوم الأول من الشهر المقبل 1-10-2022، على أن يتم وضع أموال المعاشات داخل الأماكن المخصصة للصرف.

جدول شرائح معاشات أكتوبر 2022

صاحب المعاش الذي يصرف 1000 جنيه يكون خلال يومى 1-2 أكتوبر.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من ألف جنيه حتى 2000 جنيه يكون خلال يومى 3- 4 أكتوبر.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 2000 جنيه يكون خلال يومى 5-6 أكتوبر.

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