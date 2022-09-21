المشدد 15 سنة لعامل بحوزته مواد مخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "السيد. م. م" عامل ومقيم بإحدى قرى المركز بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح ناري بندقية آلية و86 طلقة لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.