السيطرة على حريق بمصنع نسيج فى شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق نشب في مصنع نسيج بحى غرب شبرا الخيمة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع نسيج بحي غرب شبرا الخيمة.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة عليه.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع مكون من أربعة طوابق والحريق شب في الطابق الثاني ملك "أسامة. م. ع"، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.