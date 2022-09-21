الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: الملكية الفكرية تمثل المناخ الداعم للابتكار والتنمية المستدامة

علي مصيلحي
علي مصيلحي
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قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الملكية الفكرية تمثل المناخ الداعم لعملية الابتكار والاختراع وإضافة المنتجات والخدمات الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك تزامن بشكل غير طبيعي مع الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي لكل ما نقوم به من عمليات، ثم التقدم في الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف مصيلحي، في كلمته خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه أصبح لزامًا علينا أن نتماشى مع السياسة العامة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية وهي تحويل الملكية الفكرية إلى مناخ داعم للتنمية المستدامة وبالتالي حماية حقوق كل إبداع فكري وإضافة فكرية من العقل البشري.

وقال إن مصر عظيمة وقديمة جدًا في حماية الملكية الفكرية؛ حيث يعود أول قانون لحماية الملكية الفكرية في مصر عام 1939 ثم أعقبه قوانين كثيرة لحماية المصنفات الفنية والأعمال الفنية وقانون التسجيل لبراءات الاختراعات، ثم قانون الأصناف النباتية وقرار المؤشرات الجغرافية؛ وهو يمثل زخمًا كبيرًا في الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 10 جهات تتعامل الملكية، وهناك 10 قوانين تتعامل مع الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن تكليف الرئاسة جاء بلجنة مشتركة من كل الجهات لوضع هذه الاستراتيجية الهامة، بهدف توحيد إطار تشريعي للعمل في هذا الموضوع وتوحيد وعمل إطار مؤسسي مسئول عن تنفيذ هذه الأمور، بالإضافة إلى دعم كل منظمات المجتمع المدني والصناعة والتجارة ليكون عملًا مجتمعيًا كاملًا.

وكشف وزير التموين عن حدوث تطور كبير بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية سواء في تطوير منظومة المعلومات، حيث لدينا أكثر من 650 ألف علامة تجارية مسجلة وتم وضعها على الكمبيوتر وربطها بالمركز الدولي للعلامات التجارية وعمل شبكة معلومات كاملة، يتم التسجيل من كل مكاتب السجل التجاري، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي، معربًا عن أمله باستمرار التعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية وخاصة في المرحلة الانتقالية من توحيد الجهات لما لها من أثر كبير في رفع الكفاءة.

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