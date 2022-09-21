مالك مخزن يقتل عامل لاعتقاده تورطه فى سرقة إيراد البيع بمدينة أكتوبر

أقدم مالك مخزن على قتل عامل، لاعتقاده تورطه في سرقة إيراد البيع بالمخزن، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى جثة ووجود إصابات متفرقة بجسده، في مدينة 6 أكتوبر.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فوجه رجال المباحث بتكثيف التحريات، وكشف هوية مرتكب الجريمة، وتبين من خلال جمع المعلومات، أن مالك مخزن يعمل بصحبته المجني عليه هو الجاني.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، الذي كشف عن قتله المجني عليه بتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب حتى لقي مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، لاعتقاده سرقته 15 ألف جنيه من إيراد البيع بالمخزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.