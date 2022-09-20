الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى بالعياط

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص، مساء اليوم الثلاثاء، على الطريق الدائري الإقليمي جنوب الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. 

وتلقت إدارة المرور بلاغًا بانقلاب سيارة وإصابة عدد من الركاب أعلى الطريق الدائري الإقليمي، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل الحادث، وتبين انقلاب ميكروباص قبل الكارتة بنحو 10 كم للقادم من الطريق الصحراوي الغربي اتجاه العياط.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى العياط المركزى بواسطة سيارات مرفق الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

6 أشخاص انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الدائري الجيزة المرور

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قتلة الأحلام

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