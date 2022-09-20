الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خصومة ثأرية.. السجن المؤبد لـ3 قتلوا شخصًا بسوهاج

السجن
السجن
ads

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، 3 متهمين بالسجن المؤبد بتهمة قتل شخص في خصومة ثأرية بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز طما عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل أحد الأشخاص بعد إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

 كشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب وجود خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجنى عليه، حيث قاموا بالترصد له فى أحد الأماكن وأطلقوا عليه الأعيرة النارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهم وفروا هاربين.

 بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.   

محكمة جنايات سوهاج 3 متهمين المؤبد خصومة ثأرية طما المستشار خالد مصطفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس بنات وبنين

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

رابط بوابة التنسيق الالكترونى 2022.. نتيجة تنسيق الازهر ادبي وعلمي

متاحة الآن.. لينك نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 باسم الطالب

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة مدافع المقاولون العرب لهذا السبب

نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر 2022/ 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

«كلنا إنسان» وتطور ملحوظ لمواهب ذوى القدرات الخاصة

بسنت حسن

كيرة والجن في مواجهة المملكة

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى والإسلامى

محمد رفعت

إذا جاء سبتمبر!

جمال رشدي

صرخة طفل ورقصة أستاذة ‏

لواء. محسن الفحام

المناخ.. والوعى السياحى

رشا عبدالمنعم

دعم مسرح المحافظات

أحمد سعد زايد

فوضى الطلاق الشفهى

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يلتقى ملك الأردن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

محادثات بين إسرائيل والبحرين لعقد اتفاقية تجارة حرة

الخارجية الفلسطينية تدين انتهاكات المستوطنين فى الضفة المحتلة